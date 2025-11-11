Más de 145 mil asambleas de calle se realizaron en todo el país este fin de semana

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que durante el pasado fin de semana se llevaron a cabo 145 mil 465 asambleas de calle en todo el país.

El presidente de la República y máximo líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, ofreció un balance de las Asambleas Populares celebradas este fin de semana para la conformación de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI), destacando una masiva participación popular.

El mandatario informó que las jornadas realizadas los días 8 y 9 de noviembre, resultaron en la creación de una red de organización popular en las bases del país. Refirió que en total se efectuaron 145.465 asambleas de calle a lo largo y ancho del país, con un promedio de 20 ciudadanos presentes en cada uno de estos encuentros.

A propósito de esta exitosa convocatoria, dijo que los CBBI “han nacido en las calles profundas de la Venezuela de verdad” y precisó que estas asambleas continuarán este martes, miércoles y jueves de la semana en curso, a los fines de abarcar a 264 mil calles en el territorio nacional.