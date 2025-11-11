Japón: despliega militares ante una ola de ataques de osos

Japón comenzó a desplegar soldados en la prefectura Akita, al norte del país, tras una serie de ataques mortales de osos que han sembrado el terror entre los residentes.

El Ministerio de Medio Ambiente de Japón afirma que se han registrado 100 ataques de osos, con un saldo de 12 personas fallecidas en todo el país desde abril. La mayoría de los ataques mortales se han producido en Akita, representando aproximadamente dos tercios de las muertes, lo que ha llevado a las autoridades locales a solicitar ayuda a las fuerzas armadas del país.

Las autoridades locales informaron de más de 8.000 avistamientos de osos, lo que supone un aumento de seis veces tan solo este año, lo que motivó la solicitud de intervención de las Fuerzas de Autodefensa de Japón la semana pasada.

La operación comenzó en la ciudad de Kazuno, donde se ha aconsejado a los residentes que eviten los bosques densos y permanezcan en sus casas al anochecer.