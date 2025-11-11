Fedecámaras presentará plan de inversión y empleo durante su Consejo Nacional

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECÁMARAS) celebrará en el mes de diciembre su Consejo Nacional en el Auditorio Ángel Cervini. El presidente actual de la institución, Felipe Capozzolo, presentará ante los agremiados el plan nacional de inversión y empleo.

Al presentar el plan durante el Consejo Nacional, el presidente de Fedecámaras espera abrir el encuentro para el debate sobre este documento. La idea, a su juicio, es enriquecer el proyecto con los planteamientos y sugerencias de los distintos afiliados que acudan al evento. Este espacio de diálogo incluirá a los presidentes de las diversas fedecámaras regionales, quienes ese día se encontrarán en el auditorio.

Igualmente, Capozzolo, señaló que ya se han instalado 18 comisiones de trabajo, algunos de estos grupos fueron ratificados como legado de la gestión pasada. Otros, en cambio, fueron creadas en la actual junta directiva.

Entre las nuevas comisiones, se destaca la de Fedecámaras Digital Inteligente, presidida por la expresidenta de Fedecámaras Carabobo, Ana Isabel Taboada. Dicho grupo de trabajo tiene la finalidad de adaptar el uso de las nuevas tecnologías dentro del ámbito gremial.