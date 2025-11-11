FANB activa fase superior del Plan Independencia 200 en todo el territorio nacional

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) iniciaron a partir de este martes la fase superior del «Plan Independencia 200», así lo informó mediante un comunicado el ministerio de Defensa.

El «Plan Independencia 200» es una operación de defensa integral activada por el gobierno venezolano que involucra el despliegue de fuerzas militares, policiales y ciudadanos para garantizar la soberanía y la paz del país.

Este plan se articula en fases que incluyen el alistamiento de la milicia, el entrenamiento territorial y la defensa integral.

Esta nueva dimensión de la implementación del plan incluye despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos, sistema de armas, unidades militares, milicia bolivariana, órganos de seguridad ciudadana y comandos de defensa integral en todo el territorio nacional.

Asimismo se activan los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en todos los estados y entidades federales y municipales del país.