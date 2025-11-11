Expo Flor y Café Caripe 2025 vitrina para productores y el turismo local

Del 13 al 16 de noviembre, Monagas se prepara para recibir a extranjeros y propios en la Expo Flor y Café 2025 donde se impulsará la economía en el jardín de oriente, Caripe.

El gobernador de la entidad, Ernesto Luna indicó que “La Expo Flor y Café Caripe 2025” no solo promete ser una vitrina para los productores locales de flores y el exquisito café monaguense, sino también una plataforma clave para el impulso turístico en Monagas, mejor conocido como el “jardín de oriente”, dijo.

El mandatario regional informó que en este evento se contará con la participación de distinguidos conferencistas nacionales e internacionales que brindarán clases magistrales en temas de suma importancia para el desarrollo y la producción de las flores y el café, rubros de alto perfil comercial.

Luna, afirmó que más de 400 funcionarios de seguridad resguardarán la Expo Flor y Café Caripe 2025, para garantizar el sano disfrute de propios y visitantes durante la celebración de esta vitrina productiva que mostrará las potencialidades del norte de Monagas.

Además, el gobernador anunció la activación de unidades de Transmonagas y de rutas privadas para prestar servicio y garantizar la movilización cómoda y segura al gran evento.