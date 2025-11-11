España decreta el confinamiento de sus gallinas en 1.199 municipios debido a la gripe aviar

Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, indicó que “hay serenidad y tranquilidad, pero también rigor y responsabilidad” a propósito de las medidas ya anunciadas de cara a la propagación de la gripe aviar en diversas instalaciones agroganaderas españolas.

Entre estas reglas se incluye el confinamiento de las aves de corral en aquellas zonas consideradas de especial riesgo. Se trata de un total de 1.199 municipios.

Entre la normativa aprobada, se encuentra la prohibición de mezclar determinados tipos de especies (gansos, patos…) con las posibles aves afectadas; ofrecerles agua a la que puedan haber tenido acceso otros ejemplares silvestres; su cría al aire libre o su presencia en cualquier tipo de certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales.