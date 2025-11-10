Ascendió a 12 los fallecidos por el accidente de un avión de UPS en Kentucky

El saldo de personas muertas en Louisville, Kentucky, aumentó a al menos 12 tras el accidente el pasado martes de un avión de carga de la compañía UPS, que habría perdido un motor en pleno vuelo antes de estrellarse y explotar, según expertos federales que investigan el siniestro.

De los restos encontrados en el sitio del desastre, tres podrían pertenecer a los tripulantes que se encontraban en la aeronave, mientras que el resto aún no han sido identificados, informó Craig Greenberg, alcalde de la localidad

Greenberg afirmó que el número de fallecidos podría seguir elevándose a medida que se trabaja en el sitio, donde ya el equipo de rescatistas ha pasado a la fase de recuperación.

Por su parte, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, ya había dicho, al confirmar las once víctimas mortales, que el número muy probablemente ascendería a doce.

En todo momento se ha dejado abierta la puerta, por parte de las autoridades, a que siga creciendo la cifra de víctimas. Especialmente porque, como dijo el gobernador, «hay un puñado de personas más» a las que siguen buscando, que esperan «que no estuvieran en el lugar y que estén en otro sitio”.