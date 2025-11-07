Parque Industrial Caucho inicia plan de recuperación para reactivar su capacidad productiva

Con el respaldo de inversionistas internacionales, el Parque Industrial Caucho —antigua planta Goodyear ubicada en el estado Carabobo— dio inicio en octubre al Plan de Recuperación de sus capacidades de producción, con el objetivo de alcanzar y superar sus niveles históricos de manufactura.

Las labores comenzaron con acciones de limpieza, mantenimiento y reacondicionamiento de las instalaciones, consideradas las más grandes del país en el sector caucho. Este esfuerzo forma parte de una estrategia integral que busca garantizar la sostenibilidad operativa del complejo industrial y posicionarlo nuevamente como líder en la producción nacional y regional.

El plan contempla la incorporación de nuevas tecnologías y el aprovechamiento de la experiencia acumulada por más de 60 años de trabajo especializado, con el propósito de fortalecer la competitividad del parque y generar valor agregado para la industria venezolana.

La iniciativa representa un paso importantísimo hacia la reactivación del aparato productivo en Carabobo, y responde al compromiso de los inversionistas por impulsar el desarrollo industrial del país bajo criterios de eficiencia, innovación y sostenibilidad.