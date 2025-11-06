Pdta de Avavit: sector incorpora criptomonedas y pago por cuotas para incrementar ventas

Vicky Herrera de Díaz, presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit) indicó que el gremio espera que, en las últimas semanas de 2025, incremente la venta de boletería aérea y paquetes turísticos y el sector pueda alcanzar las metas planteadas.

La representante gremial explicó que el sector ofrece alternativas en cuanto a mecanismos de pago para los usuarios. Al respecto, adelantó que está disponible tanto la modalidad de pago de paquetes turísticos por cuotas, el uso de aplicaciones de crédito rápido, así como también la incorporación de criptomodedas.

«Todavía es bastante lenta la comercialización pero, por temporadas y años anteriores, sabemos que el venezolano está comprando cerca de la fecha de disfrute” finalizó.