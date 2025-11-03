Unesco premió al Sistema Nacional de Orquestas Simón Bolívar

“El Sistema” asesorará y acompañará proyectos musicales en todo el mundo bajo el sello Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Este es un logro que trasciende fronteras: una victoria del talento, la constancia y el alma venezolana.

El reconocimiento incluye no solo al Sistema Nacional de Orquestas, sino también al Sistema de Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. La Unesco designó a “El Sistema” como Centro de Categoría II, una distinción reservada a instituciones que transforman al planeta desde la educación, la cultura y la esperanza.

El Sistema —nacido en los barrios, en las escuelas y en los sueños de José Antonio Abreu— hoy se eleva a la categoría de referente mundial de inclusión social a través de la música.

Este reconocimiento convierte a Venezuela en epicentro global de la educación musical pública, validado por la máxima organización cultural del planeta.

Con más de un millón de niños y jóvenes formándose en orquestas y coros, este programa demuestra su gran éxito a nivel nacional y es un ejemplo para el mundo.