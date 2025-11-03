Autoridades de Jamaica se enfocan en reabrir carreteras principales y atender salud pública tras huracán

Las autoridades de Jamaica se enfocan en reabrir las carreteras principales de la isla y atender las preocupaciones relacionadas con la salud pública y la gestión de residuos, tras el paso del devastador huracán Melissa.

Las autoridades que declararon al país en zona catastrófica», visitaron algunas zonas de Saint James, donde se están llevando a cabo labores de limpieza y recuperación de carreteras.

Por su parte los equipos municipales, con el apoyo de la policía y otros servicios de emergencia locales, están totalmente movilizados.

Varias agencias gubernamentales están encargadas de las labores de limpieza, desbroce y rehabilitación a gran escala en toda la isla.

Las autoridades también se refirieron a la situación de los aeropuertos, la mayoría de los cuales ya han reanudado sus operaciones, a excepción del Aeropuerto Internacional Sangster en Montego Bay.