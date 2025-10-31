Ministro de Transporte inspecciona puentes y obras viales en Portuguesa

El ministro del Poder Popular para Transporte, Ramón Velásquez, en compañía del gobernador del estado Portuguesa, Primitivo Cedeño, realizó un recorrido por la entidad para supervisar diversas obras de infraestructura clave para la movilidad del pueblo.

Durante la jornada se evaluaron proyectos relacionados con transporte aéreo, vialidad y peajes, reafirmando el compromiso del Gobierno Bolivariano con la atención a las necesidades de la población.

Entre las obras visitadas, el ministro destacó el puente La Trinidad, en el municipio Ospino, una construcción culminada de manera eficiente en tan solo 53 días. También, se inspeccionaron el puente Acarigua, en Araure, y el puente Guacuy, infraestructuras que responden directamente a la demanda de la comunidad y mejoran la conectividad en la región.

Durante el recorrido, las autoridades enfatizaron que el objetivo principal de estas intervenciones es garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, facilitando el tránsito vehicular y optimizando las rutas de transporte regional.