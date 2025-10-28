Iniciaron construcción de sala de espera en terminal marítimo Eulalia Buroz en Puerto La Cruz

Desde el Puerto Comercial Eulalia Buroz en Puerto La Cruz, este lunes el gobernador de Anzoátegui, Luis Marcano junto al jefe del Gabinete Económico Productivo y presidente de Proanzoategui, Jesús Figuera, anunció el inicio de los trabajos de construcción de una sala de espera, en el marco de la rehabilitación integral del terminal marítimo.

El espacio, que cuenta con más de 300 metros cuadrados para construcción, contará con un área general, además de una sala VIP con una terraza con vista al mar, zona de restaurante, baños y fuente de soda.

“Para el disfrute y buen estar de quienes nos visiten en Puerto la Cruz y particularmente utilicen nuestro Puerto Comercial”, expresó Marcano sobre la obra.

Asimismo mencionó que, el 12, 13 y 14 de diciembre, en las instalaciones, se realizará una feria en el marco de las navidades 2025.