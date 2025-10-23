Sector juguete está abastecido para la temporada decembrina

La presidenta de la Cámara Venezolana de Comercio de Juguetes y Afines (CAVENJU), Daniela López, informó que el sector está «abastecido» para suplir la demanda durante la venidera temporada decembrina y precisó que el precio promedio es de 20 dólares.

«El mercado está bastante abastecido, ya tenemos varios años donde al mercado ha entrado muchas marcas, se pueden conseguir todo tipo de producto, genéricos, de buena calidad, lo importante es tratar de ir a los comercios formales porque al final es la salud de los niños los que está en riesgo», dijo.

Indicó que las mercancías «están llegando» aunque algunos barcos presentan «retraso» por problemas asociados a los puertos de trasbordo.

López, comentó que los rubros que presentan mayor demanda son los juguetes de colección para adultos.

“Eso está haciendo el sector vaya a tener un crecimiento en unidades que estimamos este año del 10 %”, acotó.

Sostuvo que los juegos de mesas también han crecido de manera importante, aunque destacó su preocupación ante el aumento de los aranceles de 35 % en el rubro.