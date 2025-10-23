Inicio / Noticias / Monagas : al menos 75 viviendas resultaron afectadas por las fuertes lluvias

23 de octubre de 2025 - 10:53 am Noticias 93 Vistas

Más de 40 residentes del municipio Cedeño, estado Monagas, resultaron afectados por el desborde del Rió Guarauno causado por las fuertes lluvias que han azotado a la región.

El alcalde, Daniel Monteverde, indicó que ya están desplegados Bomberos, Protección Civil, Guardia Nacional Bolivariana y el equipo de Desarrollo Social del municipio.

Además, la inundación afectó a 35 productores agrícolas y ocasionó una falla de borde en la carretera hacia el guayabo.

La afectación más grande fue en las cosechas y siembras. Las fuertes lluvias también han impactado en el servicio eléctrico del sector la morita tras la caída de varios postes y guayas de alta tensión. Las autoridades se encuentran trabajando para restablecer el servicio.

