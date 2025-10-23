Monagas : al menos 75 viviendas resultaron afectadas por las fuertes lluvias

Más de 40 residentes del municipio Cedeño, estado Monagas, resultaron afectados por el desborde del Rió Guarauno causado por las fuertes lluvias que han azotado a la región.

El alcalde, Daniel Monteverde, indicó que ya están desplegados Bomberos, Protección Civil, Guardia Nacional Bolivariana y el equipo de Desarrollo Social del municipio.

Además, la inundación afectó a 35 productores agrícolas y ocasionó una falla de borde en la carretera hacia el guayabo.

La afectación más grande fue en las cosechas y siembras. Las fuertes lluvias también han impactado en el servicio eléctrico del sector la morita tras la caída de varios postes y guayas de alta tensión. Las autoridades se encuentran trabajando para restablecer el servicio.