Nueva Delhi amaneció con partículas dañinas que superan 20 veces los mínimos permitidos

La capital de la India, Nueva Delhi, se despertó este martes cubierta por una densa capa de niebla tras una noche de intensas celebraciones del festival hindú de Diwali, lo que la convirtió en la ciudad más contaminada del mundo, según la plataforma suiza IQAir, especializada en mediciones de la calidad del aire.

A las 9:30 horas, el índice de calidad del aire alcanzó los 491 puntos, una cifra considerada «peligrosa» para la salud humana. Por su parte, la Junta Central de Control de la Contaminación de la India registró un nivel ligeramente menor, 356 puntos, pero aún dentro de los valores catalogados como «muy perjudiciales».

El informe de IQAir indicó que la concentración de partículas PM 2.5, las más dañinas por su capacidad de penetrar en los pulmones y el torrente sanguíneo, llegó a los 321 microgramos por metro cúbico, superando 20 veces los límites seguros establecidos por la Organización Mundial de la Salud.