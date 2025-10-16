Mérida: fuertes lluvias desbordan el río Milla y causan afectaciones en el municipio Libertador

En horas de la tarde de este miércoles, el municipio Libertador del estado Mérida fue golpeado por intensas precipitaciones y una tormenta eléctrica que desencadenó diversas emergencias.

Los efectos más notorios de la borrasca fueron el desbordamiento del río Milla y la caída de varios árboles. El río se salió de su cauce a la altura del parque zoológico Chorros de Milla, una situación que generó gran preocupación entre los habitantes de la capital andina.

Además, el desbordamiento en el sector Los Chorros impactó directamente la vía principal y afectó significativamente el tránsito vehicular en la zona.

Ante la contingencia, las autoridades locales activaron los protocolos de respuesta. Según informó el gobernador Arnaldo Sánchez, funcionarios de Protección Civil se desplegaron de inmediato en las áreas vulnerables para atender la situación.

El gobernador Sánchez hizo hincapié en que, a pesar de los daños materiales y las emergencias atendidas en toda la vía de los chorros, no se reportaron víctimas.