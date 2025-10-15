Promar Tv conmemora 25 años del fallecimiento de Don Mariano Kossowski

Hoy, a 25 años de la partida física de Don Mariano Kossowski, su legado sigue vivo con cada transmisión de hechos noticiosos a través de la televisora que él mismo fundó tras arduos años de trabajo: Promar Tv.

Merecedor del título pionero del Periodismo en Venezuela, Don Mariano Kossowski, llegó al país en 1947 para dar rienda a sus sueños como cineasta luego de haber vivido una dura etapa como militar, ya que le tocó participar en una de las guerras más crueles y sangrientas de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial donde obtuvo la Cruz de Bronce tras su valor demostrado en defensa de su país.

Después de la guerra estaba decidido a hacer realidad su sueño de juventud, ese mismo año llegó a Barquisimeto y su fascinación por la provincia, lo lleva a realizar los primeros noticieros regionales del país.

En 1949 produce el “Noticiero Lara”, donde recogía el acontecer del estado. Gran parte de su trabajo lo desarrolló para la Televisora Nacional (canal 5), en una primera época, para luego, al fundarse Radio Caracas Televisión, desempeñarse como primer corresponsal de la televisión venezolana en la provincia.

En 1954, obtuvo la nacionalidad venezolana.

Para 1967 se convierte en el más importante productor audiovisual de Venezuela y el primer servicio de prensa en el interior del país para televisión, iniciando esta experiencia con “Actualidades Terepaima” dedicada a centroccidente.

En 1978, siendo jefe de corresponsales de RCTV y junto a su hijo Jorge organizan y desarrollan el primer sistema de microondas dedicado al envío de noticias y material audiovisual desde todas las regiones del país hacia Caracas, convirtiéndose en pioneros de esta tecnología en Latinoamérica.

Catalogado por una personalidad de temple, le llegó el momento del gran reto: su propia televisora.

Su gran sueño de un canal informativo se vio cristalizado al crear PROMAR TV, empresa pionera de la televisión regional y referencia informativa y tecnológica en el país.

Mariano Kossowski falleció el 15 de Octubre del año 2000 dejando un legado y ejemplo de trabajo en la televisión venezolana.

Hoy Promar Tv es un canal que se ha posicionado como uno de los más importantes del país. Demostrado, no solo por los premios y numerosos reconocimientos, si no por la aceptación y el afecto expresado por todos los televidentes de Lara, Portuguesa, Yaracuy y Barinas, que reciben una señal impecable gracias a su tecnología y una excelente programación, tal como siempre lo soñó, Mariano Kossowski.