Internistas y cirujanos se unirán para transformar la práctica clínica en Mérida

Mérida será sede de un acontecimiento que marca un antes y un después en la colaboración médica nacional. El próximo sábado 18 de octubre se llevará a cabo el 1er Simposio Intercapitular entre las Sociedades Venezolanas de Medicina Interna y Cirugía, una jornada que promete renovar el enfoque clínico a través de la sinergia entre especialidades.

El evento, organizado por Grupo Optimus, reunirá a profesionales de todo el país en el Hotel Convención Boutique, con el propósito de actualizar conocimientos y fomentar una práctica médica más integrada.

“La complejidad de nuestros pacientes exige una visión compartida. La unión entre el razonamiento clínico del internista y la precisión del cirujano se convierte en nuestra herramienta más poderosa”, expresó el comité organizador.

Durante el simposio se abordarán temas de alta relevancia para el ejercicio médico actual. Entre ellos destacan estrategias para optimizar el escenario preoperatorio, tácticas avanzadas para prevenir y manejar infecciones perioperatorias, enfoques multidisciplinarios para el diagnóstico de lesiones ocupantes de espacio, y soluciones prácticas para la medicina rural, donde los recursos son limitados pero el impacto puede ser decisivo.

La invitación está abierta a estudiantes de pregrado, residentes, enfermeros, médicos generales y especialistas.