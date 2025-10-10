Inicio / Noticias / Nacionales / El cacao como patrimonio: una semilla que cuenta la historia del mundo

El cacao como patrimonio: una semilla que cuenta la historia del mundo

10 de octubre de 2025 - 9:12 am Nacionales 94 Vistas

El 01 de octubre, cuando se celebró el Día Internacional del Cacao, rendimos tributo a un tesoro de la tierra, una semilla que ha moldeado la historia, la cultura y la gastronomía mundial.

Desde las antiguas civilizaciones mesoamericanas, donde el cacao era considerado “alimento de los dioses”, hasta su llegada a Europa como un exótico manjar, su trayectoria está marcada por el lujo, el ritual y el sabor.

Este noble ingrediente no solo es el alma del chocolate, sino también una fuente de antioxidantes y de energía natural, tal como ha sido señalado por diversas organizaciones de nutrición a nivel mundial.

En Venezuela, tierra de uno de los cacaos más finos y aromáticos del planeta, esta herencia se mantiene viva. Con esa esencia en mente, Secretos de la Abuela presenta su Chocodelicia, un untable que combina el profundo sabor del cacao 100 % venezolano con el toque vibrante de la naranja, creando una experiencia única.

El cacao y su historia

Los mayas y aztecas fueron pioneros en el uso del cacao, consumiéndolo en una bebida amarga y especiada, a la que atribuían poderes energizantes y curativos. Era tan valorado que incluso se utilizaba como moneda.

Con la llegada de los españoles, el cacao viajó al Viejo Continente, donde se le añadió azúcar y canela, transformándolo en la popular bebida que los aristócratas europeos consumían con fervor. Con el tiempo, se solidificó para crear la tableta de chocolate, tal como la conocemos hoy.

