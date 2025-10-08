Museo de Ciencia y Tecnología recibió más de siete mil visitantes en su Temporada Alta 2025

El Museo de Ciencia y Tecnología (MUCYT) presentó el balance de su Temporada Alta 2025, durante una mesa de trabajo realizada en el Salón de Reuniones Mucyt.

Gabriel Marquez, presidente de la Fundación Museo de Ciencia y Tecnología, informó que entre agosto y septiembre el museo registró un total de 7 626 visitantes, distribuidos en diversas categorías: niños, adultos, docentes, jóvenes y turistas internacionales provenientes de Italia, Perú y Colombia.

En agosto se contabilizaron 5 345 ingresos y en septiembre 2 281, exonerándose a 3 266 personas, pertenecientes a instituciones educativas.

“Estos números reflejan las políticas de trabajo acertadas que venimos aplicando, en articulación con el presidente Nicolás Maduro y el gobernador Arnaldo Sánchez”, destacó Márquez.

En el caso del estado Mérida, el MUCYT recibió 4 589 visitantes de los 23 municipios, consolidando su papel como uno de los principales espacios de divulgación científica y recreación familiar de la región.

Recaudación e inversión

El presidente de la Fundación explicó que los recursos generados por el cobro de entradas, son reinvertidos directamente en el museo, destinados principalmente a la creación, acondicionamiento y mantenimiento de sus áreas temáticas.

Subrayó que comunidades cercanas, instituciones educativas y movimientos sociales, se han beneficiado con exoneraciones, en el marco de las políticas de inclusión y acercamiento social impulsadas por la gestión.

Actualmente, el MUCYT cuenta con 21 áreas temáticas, entre ellas los animatronicos de dinosaurios, considerados uno de los principales atractivos. En esta temporada baja, el museo abre sus puertas de miércoles a domingo, en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., con entradas a precios accesibles para todo público.