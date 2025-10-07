Heilbronn es coronada Capital Verde Europea 2027 por su compromiso con el clima

Las ciudades más ecológicas de Europa han sido reconocidas en una prestigiosa ceremonia celebrada este mes, en la que se repartieron más de un millón de euros en subvenciones destinadas a proyectos de sostenibilidad.

El pasado 2 de octubre, la ciudad alemana Heilbronn fue proclamada Capital Verde Europea 2027 durante los Premios Europeos de Ciudades Verdes, que tuvieron lugar en la Galería Nacional de Arte de Lituania, en Vilna.

Esta ciudad se alzó con el galardón gracias a sus altas calificaciones en calidad del aire y del agua, gestión del ruido, adaptación al cambio climático y fomento de la economía circular.

Heilbronn fue especialmente elogiada por su planificación urbana integral, que combina la gestión del ruido y de la calidad del aire a través de dos iniciativas clave: el plan paisajístico 2030 y el concepto de movilidad.

Según la comisión europea, “el jurado también reconoció los ambiciosos objetivos de la ciudad para 2035, así como las colaboraciones regionales que Heilbronn ha establecido para seguir mejorando la calidad del aire y reduciendo la contaminación acústica”.

La ciudad recibirá un premio de 600.000 euros, que servirá para impulsar sus actuales programas ambientales y desarrollar nuevas medidas de sostenibilidad.