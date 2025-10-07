Ejercicios aeróbicos contribuyen a aumentar la capacidad pulmonar

Los ejercicios aeróbicos son recomendados para aumentar la capacidad pulmonar especialmente de quienes padecen patologías respiratorias, porque requieren de una gran cantidad de oxígeno para realizarse.

El entrenador de Gold’s Gym, Harold Rodríguez, explicó que los ejercicios aeróbicos son necesarios para personas con afecciones crónicas respiratorias como el enfisema, la bronquitis, entre otros, porque contribuyen a aumentar su capacidad pulmonar. Aunque, añadió que estas actividades también las requieren aquellos que deciden empezar a ejercitarse.

Los ejercicios respiratorios son variados y no requieren entrenar en un gimnasio, ya que pueden efectuarse en cualquier lugar de preferencia, pero “deben ser monitoreados por instructores, entrenadores o médicos para medir el ritmo de la respiración y cuidar el nivel de exigencia física, según las habilidades del individuo, para evitar que este se extralimite”, expresó Rodríguez.

Explicó que en la medida en que aumenta la capacidad pulmonar se exige más esfuerzo al entrenar, por eso, los ejercicios varían, según las posibilidades de cada persona, hasta el momento en que se obtiene una fluidez óptima de la respiración y mayor facilidad y resistencia al realizar las actividades.

Las actividades físicas aeróbicas que mejoran la capacidad del sistema respiratorio incluyen caminar, trotar, manejar bicicleta, entre otros, afirmó el entrenador, quien aclaró que para prevenir efectos contraproducentes en individuos con problemas musculares y articulares, los ejercicios deben ser de bajo impacto.

El control de los ejercicios, que se realiza mediante dispositivos como relojes de pulsera o pecho, que evalúan la cantidad de oxígeno que guardan los pulmones, es necesario para saber incrementar la intensidad del entrenamiento cuando se amerite sin tener riesgos como la hiperventilación o la asfixia, aseguró el entrenador de Gold’s Gym.

Además de beneficiar a quienes sufren enfermedades respiratorias, el entrenamiento aeróbico elimina el sedentarismo, porque ayuda a que las personas incluyan el ejercicio en su rutina diaria, indicó el entrenador.