Todo listo para el I Congreso Mundial de Aviturismo en Mérida

Del 9 al 12 de octubre, la ciudad de Mérida se convertirá en la capital del turismo de naturaleza al albergar el I Congreso Mundial de Aviturismo. Este evento internacional reunirá a expertos, observadores, operadores turísticos y conservacionistas de diversas naciones, con el objetivo de promover la observación de aves como una herramienta clave para el desarrollo sostenible, según informó MINTUR.

Durante cuatro días, los asistentes podrán disfrutar de un extenso programa de actividades que incluirá conferencias, talleres, ruedas de negocios y exposiciones fotográficas, además de salidas de campo para la práctica de la actividad. El congreso coincidirá estratégicamente con el October Big Day, la jornada global de conteo de aves organizada por EBIRD, programada para el sábado 11 de octubre.

En el marco de este importante encuentro, se darán a conocer rutas de observación, se compartirán estrategias de conservación y se presentarán modelos de desarrollo turístico sostenible basados en el aviturismo.

Mérida se destaca como un destino privilegiado para esta actividad, gracias a sus diversos ecosistemas que sirven de refugio a especies emblemáticas como el colibrí frontino, el paují copete de piedra, el gallito de las rocas y numerosas aves migratorias.