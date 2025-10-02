Al menos nueve muertos por fuertes lluvias en la región ucraniana de Odesa

Una intensa tormenta azotó la región ucraniana de Odesa este martes, provocando que al menos nueve personas perdieran la vida, según informaron los servicios de emergencia.

Las lluvias torrenciales, que en apenas siete horas duplicaron el volumen habitual de dos meses, causaron inundaciones masivas, colapsando el sistema de alcantarillado y paralizando gran parte de la ciudad.

Hasta el momento, más de 360 personas han sido rescatadas y se han evacuado 227 vehículos atrapados por el agua. Entre las víctimas se encuentra una familia completa que quedó atrapada en el sótano de su vivienda, donde los bomberos aún no han podido acceder debido al nivel de inundación. Otras cuatro mujeres perdieron la vida tras ser arrastradas por las corrientes en plena vía pública.

La tormenta también dejó sin electricidad a unas 42.000 personas en 32 municipios. Aunque los equipos de emergencia han logrado restablecer el servicio a más de 112.000 clientes, miles siguen afectados, en parte por los daños provocados por ataques rusos a la infraestructura energética.