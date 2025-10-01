Iniciaron Plan de Mantenimiento Integral en el municipio Esteller de Portuguesa

Más de 100 hombres y mujeres serán los protagonistas de este Plan Integral de Mantenimiento en el Municipio Esteller, que se desplegarán en 48 sectores que incluye la recolección de escombros y desechos; limpieza de plazas, parques, cementerios e instituciones, así lo expresó Jorge Oviedo, alcalde del municipio Esteller.

El Plan de Mantenimiento Integral está estructurado en ejes de acción específicos diseñados para impactar positivamente el día a día de los ciudadanos como la Recuperación de Infraestructuras Públicas, fortalecimiento de Servicios Básicos y Sostenibilidad y Cuidado Ambiental.

Primitivo Cedeño, Gobernador del estado Portuguesa, expresó que es la primera fase que irá acompañado de un plan de asfaltado para solventar antes de diciembre el mayor número de afectaciones viales en esa jurisdicción.