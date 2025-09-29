Realizaron la ExpoFerre Caracas 2025 con más de 180 expositores

Del 26 al 28 de septiembre la Cámara Ferretera Nacional reunió en Caracas a los actores más significativos del sector en la exposición ferretera más grande de los últimos años. El presidente de la institución, Bruno Saglimbeni, resaltó que esta actividad refleja la importancia de los ferreteros en la economía venezolana.

“En la ExpoFerre Caracas 2025 participaron 180 expositores entre fabricantes, mayoristas y representantes de marca en ocho mil metros cuadrados de exhibición para ofrecer sus productos a los detallistas. Ésta viene a ser la exposición gremial más grande de los últimos años, es increíble la participación que tuvimos y no es solamente la cantidad, es la calidad de los participantes”, indicó.

El evento ferretero sirvió para el lanzamiento de productos, promociones, descuentos especiales y demostraciones de nuevas tecnologías para el sector ferretero. Además de las más de 500 marcas presentes, entre nacionales e internacionales, esta edición mostró los avances en la producción nacional en insumos como tanques, generadores, pinturas, grifería, selladores y hasta pegamentos.