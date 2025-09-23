Siembran 120 mil alevines de Coporo en la represa Generoso Campilongo

En un esfuerzo por repoblar la represa Generoso Campilongo en Calabozo, estado Guárico, se han sembrado 120 mil alevines de coporo. Esta iniciativa, liderada por el gobernador Donald Donaire, tiene como objetivo principal promover la pesca sostenible y garantizar la seguridad alimentaria en la región, impulsando el desarrollo productivo.

El proyecto es de gran beneficio para los más de 800 pescadores que dependen del embalse para su sustento diario. Además de su valor alimenticio, los peces contribuyen a la purificación del agua al consumir el material orgánico acumulado en el fondo, actuando como un filtro natural para el embalse.

Los alevines fueron criados en la estación piscícola Manuel Ibarra, perteneciente a la empresa socialista de riego río Tiznados. Esta siembra forma parte de un plan más amplio del gobierno regional para la producción y liberación de coporos y cachamas en diversos embalses y lagunas a lo largo del estado Guárico, fortaleciendo la economía local y el ecosistema acuático.