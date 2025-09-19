Alcalde Yanys Agüero se reunió con estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad

El Alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero, sostuvo un encuentro con representantes del sector universitario en el ámbito de seguridad en la sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), con el propósito de abordar temas relacionados con la protección de la ciudadanía, la familia como eje fundamental de la sociedad y las oportunidades para los jóvenes del país al obtener una carrera universitaria.

Durante el encuentro, Agüero, destacó el compromiso del gobierno con las políticas de seguridad impulsadas por el presidente Nicolás Maduro, afirmando:

“Más temprano que tarde seremos uno de los países más seguros de Latinoamérica, pero es nuestro deber ir construyendo estrategias que den pie a fortalecer estos mecanismos”, acotó.

El líder local enfatizó la responsabilidad que tiene su administración en contribuir a la formación de futuros líderes en seguridad en el estado Lara.

“Estudiantes, hombres y mujeres de bien, tienen el compromiso de servir a la patria en los próximos años, por ello, reconozco el esfuerzo de padres, madres y familiares que los apoyan a ustedes para lograr sus metas”, destacó Agüero.

Por su parte, Miguel Graterol Paredes, Decano de la UNES Lara, agradeció al alcalde por su visita y subrayó el respaldo que la institución ofrece a la universidad y a sus estudiantes, manifestando: “Aquí tiene una fuerza amiga, que le brinda a usted, al país y al Presidente Nicolás Maduro todo el respaldo necesario”, expresó.

Fortaleciendo la investigación científica

Por otra parte, en la misma sede el Alcalde aprovechó la ocasión para resaltar la importancia de las Mesas de Trabajo del Consejo Científico y Tecnológico del estado Lara, las cuales buscan fortalecer esta rama en el estado y municipio.

Enfatizó que este enfoque es fundamental para el desarrollo y formación de los jóvenes en un contexto digital, subrayando la relevancia de estos temas para el futuro del país. Destacó también la importancia de territorializar la tecnología y que llegue a las comunas y a los circuitos comunales del municipio.