Ministerio de Comercio en China anuncia paquete de medidas para impulsar el comercio interno

El gobierno chino anunció un paquete de 19 medidas para estimular la demanda y el consumo en el país. Este plan, desarrollado por nueve departamentos gubernamentales, incluyendo el ministerio de Comercio, busca liberar el potencial del sector de servicios.

Para lograrlo, las autoridades se enfocarán en varias áreas clave. En primer lugar, se promoverá una mayor apertura en sectores como el de internet y la cultura, y se ampliarán los programas piloto en telecomunicaciones, salud y educación, atrayendo así más inversión extranjera y capital privado.

Además, el país busca atraer a más visitantes y fomentar el turismo. El gobierno planea flexibilizar las políticas de visado y expandir la exención unilateral para más naciones. También se simplificarán los procesos para que los extranjeros puedan comunicarse, encontrar alojamiento y realizar pagos de manera más sencilla. Para los viajeros elegibles, se emitirán visados de entradas múltiples con una validez de hasta cinco años.

Finalmente, para apoyar a los proveedores de servicios, se ofrecerán subsidios financieros y apoyo crediticio, con el fin de reducir los costos de operación en áreas esenciales para la vida diaria de los ciudadanos. Estas acciones buscan fortalecer la economía interna y hacerla más atractiva tanto para el consumo local como para el turismo internacional.