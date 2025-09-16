Gobierno Nacional renovó COE para mejorar operaciones en Aeropuerto de Maiquetía

El ministro de Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, anunció la renovación del Centro de Operaciones de Emergencia para mejorar operaciones en Aeropuerto de Maiquetía

El ministro de Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, inspeccionó los espacios destinados al Control Operacional de Plataforma y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el cual fue totalmente renovado para fortalecer la seguridad operacional.

A través de su cuenta oficial en instagram, Velázquez, señaló que al COE fueron incorporados “nuevos equipos tecnológicos, nuevas oficinas, luminarias de última generación y áreas de descanso con el objetivo de reforzar la eficiencia y bienestar del personal que resguarda la terminal aérea, como parte del plan de transformación integral del aeropuerto.

La renovación del COE y del área de Control Operacional de Plataforma representa un paso firme hacia el fortalecimiento de la infraestructura del aeropuerto, al elevar los estándares de seguridad y respuesta ante emergencias.