Vicepdta. Delcy Rodríguez supervisa los avances del plan de rehabilitación de escuelas en Venezuela

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, supervisó los avances del plan de rehabilitación de escuelas de las Bricomiles, de cara al inicio del nuevo año escolar 2025-2026.

A través de sus redes sociales, Rodríguez indicó que esta reunión de trabajo tiene el objetivo de seguir garantizado infraestructuras educativas dignas a los niños y jóvenes.

Se revisaron los planes de recuperación de espacios de salud que avanzan con la guía de los circuitos comunales.

Rodriguez, recordó que las bricomiles son fundamentales para seguir avanzando en la consolidación de la cuarta transformación, trazada por el presidente nicolás maduro en el plan de la 7T, la cual está orientada a la plena recuperación y mantenimiento de los establecimientos de salud y educación.