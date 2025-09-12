Dieron inicio a la 48° edición de la Feria Internacional de Barquisimeto

Este jueves, autoridades municipales y regionales dieron inicio a la 48ª edición de las Ferias Internacionales desde el Complejo Ferial Bicentenario y enmarcado en el 473º aniversario de la capital crepuscular.

Con el tradicional Desfile de Bandas Show, la avenida Libertador se llenó de música, coreografías y la energía de 14 agrupaciones, 11 de ellas representando al estado Lara, y las otras provenientes de Yaracuy y Carabobo.

Dentro de las instalaciones, propios y visitantes disfrutarán de exposiciones, música entre otras atracciones.

Son más de 600 funcionarios de seguridad que han sido desplegados en el recinto entre ellos PNB, PoliLara, PMI, así como oficiales de la FANB y de organismos de Protección Civil y Bomberos.