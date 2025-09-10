Modernizarán la cinta costera de la ciudad de Cumaná

La gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, anunció un proyecto para modernizar la cinta costera de Cumaná, un plan que busca transformar este emblemático espacio en la avenida Cacique Maragüey en un lugar de recreación de primer nivel para locales y visitantes.

La gobernadora presentó los detalles de este proyecto de embellecimiento y renovación que se centrará en la creación de nuevas atracciones y la optimización de las existentes. Entre las mejoras, se incluye la instalación de una fuente interactiva, la construcción de la plaza de la amistad y la recuperación del anfiteatro.

El proyecto también contempla una importante labor de paisajismo, con la creación de nuevas áreas verdes y jardineras, y la optimización del sistema de alumbrado público y las áreas de estacionamiento.