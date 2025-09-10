El primer ministro francés presenta su dimisión al presidente Emmanuel Macron

El primer ministro de Francia, François Bayrou, presentó este martes al presidente del país, Emmanuel Macron, la dimisión de su Gobierno, después de que una moción de confianza fuera rechazada la víspera por la Asamblea Nacional en una sesión extraordinaria convocada por él mismo.

Medios locales detallaron que Bayrou llegó a las 13:30 (hora local) al Elíseo, de donde salió poco antes de las 14:50 (hora local), tras reunirse con el jefe de Estado, que se comprometió a nombrar su sucesor “en los próximos días”.

El voto en su contra se produjo tras la propuesta de recortes al gasto público que el primer ministro consideraba necesaria para controlar el déficit estatal y la deuda pública de Francia.

A mediados de julio, Bayrou presentó el proyecto de presupuesto para 2026, que preveía reducciones por un total de 44.000 millones de euros (unos 51.000 millones de dólares), lo que provocó el rechazo de amplios sectores de la sociedad.

El déficit de Francia alcanzó el 5,8 % del producto interno bruto (PIB) el año pasado. Además, el país se enfrenta a una grave crisis de deuda, que ascendía a 3,346 billones de euros al final del primer trimestre de 2025, lo que representa el 113,9 % del PIB.