Venezolano Joseph Pérez gana medalla de plata en Olimpiada Virtual de Matemáticas en México

El joven venezolano Joseph Pérez ha ganado la medalla de plata en la Olimpiada Virtual de Matemáticas, organizada por el Centro de Alto Rendimiento en Matemáticas (CARMA) de México. En esta competencia, que reunió a participantes de seis países, Pérez, demostró su talento al resolver problemas complejos bajo presión.

Joseph, quien forma parte del Programa Nacional Semilleros Científicos, se destacó entre estudiantes de diferentes niveles educativos. Este logro no solo subraya su talento, sino también su dedicación y adaptabilidad, siendo calificado como un ejemplo del potencial científico del país.

Este reconocimiento internacional es especialmente significativo, ya que reafirma la capacidad de los estudiantes y docentes venezolanos de alcanzar la excelencia académica a pesar de los desafíos.

La medalla de Joseph no solo pone a Venezuela en el mapa de las competencias científicas, sino que también sirve de inspiración para futuras generaciones interesadas en las matemáticas y las ciencias.