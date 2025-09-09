Trujillo: con detonación controlada canalizarán la quebrada en Boconó

En respuesta a las afectaciones por las lluvias, el ministerio de Obras Públicas en Trujillo, en conjunto con otros organismos, está realizando un operativo para canalizar la quebrada Los Jarillos en el municipio Boconó. La estrategia principal incluye la perforación y voladura controlada de 12 grandes rocas de alta resistencia que obstruyen el cauce.

Estas rocas serán fracturadas utilizando explosivos convencionales para luego ser removidas con equipo mecánico. El trabajo es clave para facilitar la canalización de la quebrada, que a menudo se desborda con las fuertes lluvias, interrumpiendo el paso entre las parroquias de Niquitao y Las Mesitas.

Un equipo técnico especializado, la Dirección General de Armas y Explosivos (DAEX), la gobernación de Trujillo y la alcaldía de Boconó, está a cargo de garantizar que el proceso sea seguro y eficiente.

Se espera que esta obra culmine pronto, beneficiando no solo a los habitantes de valera, sino también a los del municipio Urdaneta y a quienes usan la vía trasandina hacia el estado Mérida.