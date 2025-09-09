Pdte. Cavediv: industria del vestido espera mejores ventas este diciembre

El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido (CAVEDIV), Roberto Rimeris, señaló que el país necesita una política industrial y acotó que todos los sectores industriales están, en menor o en mayor grado, afectados por «los desequilibrios que existen en la nación».

Dijo que muchas industrias del sector textil venezolano se están abocando a la realización de uniformes corporativos: «hay muchas empresas que necesitan vestir a sus trabajadores y el Gobierno también necesita vestir a su personal».

Comentó que la importación de materia prima en este momento es la mayoría de lo que está surtiendo al país, sin embargo, «sí hay materia prima nacional que se puede encontrar, que se puede buscar y que puede ser parte de esta nueva oferta que la industria y que los textileros tenemos que buscar para poder sobrevivir».

En cuanto a la temporada navideña, Roberto Rimeris, manifestó que espera que las ventas el mes de diciembre sea mejor que el mismo mes de 2024, «porque este año hay más ventas que el año pasado».

«En general, la mayoría está teniendo unos porcentajes positivos sobre el año pasado. La economía está creciendo, aún con la inflación y con una fuerte devaluación, la economía está creciendo, según algunos analistas», resaltó.

Igualmente, apuntó que el desempeño del sector en el mes de diciembre «va a depender de que haya paz, crecimiento económico».