Israel confirma ataque contra líderes de Hamás en Catar

Israel informó en una declaración emitida por el ejército que llevó a cabo un “ataque preciso” contra altos mandos de Hamás en la capital de Qatar, Doha.

Donde indicaron que el blanco del ataque fueron a su juicio “los directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre” en Israel.

El anuncio se dio a pocos minutos de que se reportaran explosiones y se viera humo elevándose sobre la capital qatarí.

Un funcionario de hamás informó que su delegación negociadora fue objeto de un ataque durante una reunión en Doha.

El equipo de Hamás que participa de las negociaciones para lograr un alto el fuego en Gaza está basado en la capital qatarí.

Qatar actúa como mediador entre Israel y Hamás y ha acogido negociaciones entre ambas partes desde octubre de 2023.

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó “esta flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial de Qatar”.

Por su parte la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirma que “la acción de hoy contra los principales cabecillas terroristas de hamás fue una operación israelí totalmente independiente”.