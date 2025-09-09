Afinan detalles para la Cuadragésima Octava Feria Internacional de Barquisimeto 2025

De este jueves 11 y hasta el 14 de septiembre, se dará inicio a la Cuadragésima Octava Feria Internacional de Barquisimeto 2025 en el Complejo Ferial Bicentenario, evento que resaltará el acervo histórico y cultural del municipio Iribarren.

Esta feria, organizada por la Alcaldía de Iribarren, busca realzar el acervo histórico y cultural de la región. Tanto residentes como visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de una amplia gama de actividades, todas con entrada libre.

El programa de la feria es variado e incluye actividades para todas las edades e intereses: