Afinan detalles para la Cuadragésima Octava Feria Internacional de Barquisimeto 2025

De este jueves 11 y hasta el 14 de septiembre, se dará inicio a la Cuadragésima Octava Feria Internacional de Barquisimeto 2025 en el Complejo Ferial Bicentenario, evento que resaltará el acervo histórico y cultural del municipio Iribarren.
Esta feria, organizada por la Alcaldía de Iribarren, busca realzar el acervo histórico y cultural de la región. Tanto residentes como visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de una amplia gama de actividades, todas con entrada libre.
El programa de la feria es variado e incluye actividades para todas las edades e intereses:
- Barquisimeto Infantil: Espacios dedicados a la diversión de los más pequeños.
- Barquisimeto Emprende: Una ventana para mostrar el talento y la innovación de los emprendedores locales.
- Casa del Terror: Para los amantes de las emociones fuertes.
- Barquisimeto para el Arte: Exhibiciones y muestras artísticas de talentos locales y nacionales.
- Barquisimeto Industrial y Agroindustrial: Un escaparate de los avances y la producción de la región.
- Barquisimeto Ovino, Caprino y Pecuario: Para conocer más sobre la actividad ganadera local.
- Barquisimeto Cultural: Presentaciones que resaltan las raíces y tradiciones de la ciudad.
- Barquisimeto Gastronómico: Una oportunidad para degustar los sabores típicos de la cocina larense.
- Barquisimeto Tradicional: Actividades que reviven las costumbres y el folclore de la zona.
- Barquisimeto Ciudad para los Chamos: Más actividades pensadas especialmente para los jóvenes.