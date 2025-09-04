Un larense en las estrellas: Francesco Acosta es el primer venezolano en clasificar a la final de la IAAC

En un hecho histórico para la ciencia venezolana, el joven larense Francesco Bruno Acosta Tellechea, de 11 años de edad, ha logrado clasificar a la Ronda Final de la Competición Internacional de Astronomía y Astrofísica (IAAC) 2025. Acosta, se convierte en el primer venezolano en alcanzar esta instancia, destacando a nivel mundial en una de las competencias más prestigiosas en su campo.

Un camino brillante en la IAAC

Francesco superó exitosamente la Ronda de Clasificación el 21 de julio y la Ronda Pre-Final el 1 de septiembre, demostrando un profundo conocimiento en problemas de investigación avanzados. En esta última etapa, el joven fue desafiado con problemas complejos que requerían una comprensión integral de la astronomía y la astrofísica.

El camino de Francesco a la final es un reflejo de su dedicación y talento. Al superar cada ronda, no solo ha demostrado su capacidad individual, sino que también ha puesto en alto el nombre de Venezuela en el escenario global. La Ronda Final está prevista para el 22 de septiembre de 2025.

Apoyo clave para un logro estelar

Este logro no hubiera sido posible sin el apoyo de varias instituciones y especialistas que han nutrido el talento de Francesco. El Grupo Astronómico de Lara y el Planetario Sánchez de Barquisimeto han sido pilares fundamentales en su preparación. Asimismo, el joven ha contado con la guía de especialistas, como los tutores Astrónoma Fabiola Díaz y Jesús Morillo, quienes han contribuido a fortalecer sus habilidades y conocimientos.

El hito de Francesco Acosta es un testimonio del potencial de la juventud venezolana. Su clasificación a la final de la IAAC no solo es un logro personal, sino también una fuente de inspiración para futuras generaciones interesadas en la ciencia y la exploración del universo.

Con los ojos del país puestos en él, Francesco se prepara para afrontar el último desafío que lo podría consagrar como un referente global en la astronomía.