Rehabilitan seis escuelas en Mérida en beneficio de más de mil estudiantes

Para elevar la calidad educativa en el estado Mérida se han rehabilitado seis unidades educativas ubicadas en los municipios Libertador (Mérida), Campo Elías (Ejido) y Sucre (Lagunillas) beneficiando a más de 1.000 estudiantes de primaria, precisó Arnaldo Rondón, coordinador estadal de la Fundación de Edificaciones y Dotación Educativas (FEDE).

Rondón, detalló que se realizaron trabajos de impermeabilización, colocación de pintura de fachadas, interiores (aulas), luminarias, rehabilitación de baños, comedores, limpieza y desmalezamiento de los espacios verdes.

Entre las escuelas rehabilitadas mencionó a Filomena Dávila, Manuelita Saenz, Francisco Miranda, Paragüitas y Simoncito Bailadores.