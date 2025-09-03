Inaugurada Clínica Veterinaria Móvil en la parroquia La Pastora en Caracas

En la parroquia La Pastora se inauguró la primera Clínica Veterinaria Móvil, un servicio pionero en la atención de la fauna urbana. Esta iniciativa, que se suma a la caravana de servicios de la alcaldía de Caracas, busca llevar salud y bienestar animal directamente a los hogares de las comunidades de los mecedores y el cardón.

El nuevo servicio de veterinaria móvil en Caracas fue recibido con entusiasmo por la comunidad, que formó filas para que sus mascotas pudieran ser atendidas por un equipo especializado. La clínica, concebida para operar en diferentes parroquias de la ciudad, ofreció una gama de servicios vitales para la salud animal, incluyendo consultas médicas gratuitas, jornadas de vacunación y desparasitación.

El proyecto responde a una creciente demanda de servicios veterinarios accesibles, y su formato móvil permite superar las barreras geográficas y económicas que a menudo impiden a las familias cuidar adecuadamente de sus mascotas.