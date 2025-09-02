Pdte. Conindustria: las micro, pequeñas y medianas industrias aportan el 10 % de la producción nacional

El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA), Tito López, destacó que las micro, pequeñas y medianas industrias (MiPyMes) representan el 70 % del sector productivo del país.

El representante empresarial también refirió que las MiPyMes aportan el 10% de la producción total nacional, por lo que destacó que «es fundamental» trabajar con este sector y resaltó la importancia de ampliar la base tributaria a través de la oficialización del sector productivo.

López, apuntó que las industrias farmacéutica y de alimentos reportaron el mejor desempeño económico en el primer semestre de 2025 y que se trata de sectores que registran cinco años consecutivos de recuperación.