Más de 11.300 personas atendidas en 59 jornadas integrales en Trujillo

Durante el mes agosto, el estado Trujillo fue el epicentro de una amplia labor social con la atención a más de 11.300 personas a través de 59 jornadas integrales. Estas actividades, organizadas en los 20 municipios de la región, formaron parte de programas nacionales como el plan Amor en Acción, y las Misiones Venezuela Mujer, Venezuela Joven, Más Años Más Amor y Salud va a la Escuela.

En estas jornadas se distribuyeron de manera gratuita más de 230.000 unidades de medicamentos, un esfuerzo conjunto del ministerio para la Salud y la fundación trujillana de la Salud.

Un ejemplo destacado de estas iniciativas fue la jornada médica en la Unidad Educativa Ricardo Labastidas en el municipio Valera, que benefició a casi 400 personas. Los asistentes recibieron consultas de medicina general y pediatría, además de servicios de vacunación y la entrega de más de 2.300 medicamentos.

La actividad no solo se centró en la salud, sino que también incluyó espacios de recreación y juegos para niños y adolescentes, y áreas de capacitación familiar para los adultos. Todo esto fue posible gracias a la colaboración de varias instituciones del gobierno regional, demostrando su compromiso con el bienestar de las comunidades trujillanas.