Gremio industrial de Aragua estima que más del 45 % del sector se encuentra operativo

Según Luis Felipe Larrovere, presidente de la Cámara de Industriales del estado Aragua, más del 45 % del sector industrial se encuentra operativo en la región. Esta cifra, que se sitúa en torno al 46 % de su capacidad total.

Larrovere, destacó que sectores clave como el alimentario, textil, metalmecánico y el del plástico son algunos de los que se mantienen activos, contribuyendo significativamente a la economía del Estado. El presidente del gremio enfatizó la importancia de la colaboración para impulsar el crecimiento.

Para lograr un mayor porcentaje de industrias activas, Larrovere, subrayó la necesidad de una unión estratégica entre los trabajadores, las empresas y las autoridades en todos los niveles: local, regional y nacional. Este esfuerzo conjunto es fundamental para superar los obstáculos y fortalecer el parque industrial de la región.