La oxigenoterapia hiperbárica en la medicina veterinaria se implementa en Venezuela

El Centro Animal Service es el primero en el país en aplicar la Oxigenoterapia Hiperbárica en animales. Hace más de treinta años, la cámara hiperbárica para humanos comenzó a incorporarse en la práctica diaria de la medicina venezolana y, es hoy, uno de los equipos más usados por los especialistas para la administración de oxígeno a alta presión, con el fin de facilitar la recuperación de tejidos afectados, la cicatrización de heridas y otros beneficios.

En la medicina veterinaria, desde febrero del 2024 el Centro Animal Service, a cargo del doctor Ciro Ostos, implementó la cámara hiperbárica por primera vez en Venezuela, como dispositivo enmarcado dentro del programa de Medicina Integrativa, que permite someter a terapias regenerativas, antiinflamatorias, de cicatrización y desinfección a los animales, suministrándole oxígeno puro al 100 % (grado médico), a presiones superiores a la atmosférica.

“De esta manera, favorecemos reacciones físico-químicas que permiten elevar el coeficiente de difusión plasmático del oxígeno a todos los tejidos u órganos de interés en relación a las diferentes patologías que podamos estar asistiendo”, explica Ciro Ostos, director del Centro Animal Service.

Señala que, el equipo fue desarrollado en Argentina por un fabricante venezolano, y la capacitación la recibió del médico brasileño Marcelo Mazzi.

Bondades del tratamiento

La terapia por si sola tiene extraordinarios beneficios, pero integrada a los protocolos de tratamiento en áreas especializadas, como: dermatología, gastroenterología, neurología, fisiatría, psiquiatría, brinda un potencial adicional a todos esos protocolos y los optimiza.

“Observamos una reducción sustancial o importante de los tiempos de recuperación del paciente y, en consecuencia, un mayor bienestar tanto de la mascota como del tutor”, asegura Ostos.

La oxigenoterapia hiperbárica puede ser utilizada en cualquier especie animal, “mascotas domésticas como no convencionales, fauna silvestre: aves, morrocoyes, serpientes, caballos, bovinos, camellos, todos pueden ser favorecidos por este protocolo, solo que en el caso del Centro Animal Service, en este momento solo tenemos disponible cámara monoplaza factible para tratamiento a pequeños animales”, precisa el especialista en medicina veterinaria.

Rendimiento de la terapia y tasa de éxito

Para un tratamiento inicial, el animal es evaluado previamente y, dependiendo de su patología, será incorporado a la cámara hiperbárica, en promedio de 10 y hasta 30 sesiones, en casos agudos, y de 30 a 60 sesiones, en casos crónicos.

El doctor Ostos recuerda que el primer paciente oficial, fue un cachorro pastor de 20 kg, el cual se sometió al tratamiento de cámara hiperbárica y pudo aliviarse de una afección en una de sus patas. Este caso marcó el inicio de más de 50 pacientes que han recibido aproximadamente 500 horas de terapia con una tasa de éxito del 90%. Recalcó que en el Centro Animal Service, la terapia es solo aplicada desde el punto de vista médico y no cosmético ni estético.

En la actualidad, se ha podido elevar la expectativa de vida de un animal a 20 años, gracias a nuevos programas diagnósticos y terapéuticos, sumando la tecnología como la cámara hiperbárica, sanando así compromisos gastrointestinales, neurológicos, endocrinos, cardiovasculares, periodontales y otras patologías, logrando reducir tiempos de tratamiento.