España baja a 14 fuegos activos pero con peligro extremo por reproducciones de focos

España mantiene 14 incendios forestales activos en situación operativa 2, principalmente en Castilla y León (noroeste), pese a una evolución favorable, el peligro sigue siendo extremo con reproducciones de focos que están dando muchos problemas, según informó la dirección general de Protección Civil y Emergencias.

La directora general de este organismo, Virginia Barcones, advirtió que se sigue “en riesgo de incendios en una parte importante del país”. En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advirtió hoy de nuevo, del peligro “muy alto o extremo” de incendios que persiste en amplias zonas del norte y este peninsular, y pidió un día más a la población que extreme las precauciones.

Hasta la fecha, según la última actualización del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, los incendios forestales han arrasado con 411.315 hectáreas en españa, en la peor ola de incendios registrada en España en este siglo.

Entre tanto, en la arena política, el gobierno de España tiene previsto aprobar mañana martes un primer paquete de medidas y declarará las zonas afectadas por emergencia de protección civil, primer paso para la concesión de ayudas económicas y fiscales a la población y las empresas damnificadas.