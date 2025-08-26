Autoridades dieron inicio al Plan de Mantenimiento Integral en el municipio Páez del estado Portuguesa

Autoridades del municipio Páez en el estado Portuguesa entre ellos el gobernador Primitivo Cedeño y el alcalde José Ángel López, anunciaron un trabajo en conjunto para dar inicio al Plan Integral de Mantenimiento y Ornato en el municipio Páez que inició este lunes, con más de 2 mil trabajadores que están desplegados en las cuatro parroquias, en atención a comunidades y comercios.

Por su parte, el alcalde José Ángel López, dijo que además se reanuda el servicio de aseo urbano en las 200 comunidades del municipio, con al menos siete camiones compactadores repotenciados y un personal adiestrado para esas labores.

Anunciaron que el plan de mantenimiento es estadal, ya que pronto se estará activando en los municipios donde los alcaldes son nuevos en esta gestión, como: Ospino, Esteller, Guanarito, Sucre y Unda.