Abren convocatoria para el IV Encuentro Internacional de Cafés de Especialidad 2025

El ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras informó el inicio de la convocatoria para participar en la cuarta edición del IV Encuentro Internacional de Cafés de Especialidad 2025, el cual se realizará el próximo mes noviembre.

La recepción de lotes se realizará desde el 1 hasta el 20 de octubre, tiempo en el cual se reúnen los mejores cafés de especialidad de Venezuela junto a catadores provenientes de distintos países.

Como requisito, los productores entregarán lotes con un peso mínimo de 35 y máximo de 60 kilogramos. Dichas muestras serán sometidas a una evaluación sensorial efectuada por catadores nacionales e internacionales certificados que participarán en el evento.

Los lotes seleccionados formarán parte de la subasta y de las ruedas de negocios organizadas por el comité directivo del encuentro. Para facilitar la entrega de las muestras se habilitarán diferentes puntos de recolección distribuidos en 8 circuitos del país.

Cabe destacar que el circuito 01 incluye Lara, Yaracuy y Falcón.